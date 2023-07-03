Hakkari'ye ithal çoban! Yerli bulamadılar, aylık 20 bin TL'ye İran'dan getirdiler

İlkbahar ve yaz mevsimlerinde besiciler, özellikle yerli çoban bulamıyor. Çözüm için harekete geçen besiciler, komşu İran'dan çoban getirmeye başladı. Aylık 20 bin TL ücret verip, yemek masraflarını karşılayan besicilerin teklifine olumlu yanıt veren İranlı Ali Ahmedi, Boybeyi köyünde çobanlık yapıyor.

Sürüye bakmanın yanı sıra süt sağıp, peynir, yoğurt ve tereyağı yapan ve 'berivan' olarak adlandırılan kadınlara da yardım eden Ali Ahmedi, İran'da iş imkanının kısıtlı olduğunu söyledi.

"ÇOBANLIK ZOR BİR MESLEK AMA MECBUR ÇALIŞIYORUZ"

4 ay boyunca Hakkari'de çobanlık yapacağını belirten Ali Ahmedi, "700 küçükbaş hayvan sürüsüne bakıyorum. Türkçe bilmediğim için yöre insanı ile Kürtçe diyalog kurabiliyorum. Ailemin ihtiyaçlarını bu şekilde karşılıyorum. Aylık 20 bin TL ücret alıyorum. Çobanlık zor bir meslek ama mecbur çalışıyoruz. Yaylaya süt sağmaya gelen kadınlara da zaman zaman yardımcı oluyorum" dedi.

Yaylada koyun kırpan besiciler de son yıllarda köydeki küçükbaş hayvan sayısının azaldığını, buna rağmen çoban bulmakta sıkıntı çektiklerini dile getirdi.

(DHA)



