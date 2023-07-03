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Hakkari'ye ithal çoban! Yerli bulamadılar, aylık 20 bin TL'ye İran'dan getirdiler

03.07.2023 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari'de aylık 20 bin TL ücret ve yemek masraflarına rağmen yerli çoban bulamayan besiciler, İran'dan hayvanlarına bakması için Ali Ahmedi'yi (37) getirdi. Boybeyi köyünde sürüye bakan Ali Ahmedi, İran'da iş imkanının kısıtlı olduğunu söyledi. Aylık 20 bin TL ücret aldığını söyleyen Ahmedi, "Çobanlık zor ama ailemin geçimini sağlıyorum" dedi.

Hakkari'ye ithal çoban! Yerli bulamadılar, aylık 20 bin TL'ye İran'dan getirdiler

İlkbahar ve yaz mevsimlerinde besiciler, özellikle yerli çoban bulamıyor. Çözüm için harekete geçen besiciler, komşu İran'dan çoban getirmeye başladı. Aylık 20 bin TL ücret verip, yemek masraflarını karşılayan besicilerin teklifine olumlu yanıt veren İranlı Ali Ahmedi, Boybeyi köyünde çobanlık yapıyor.

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Sürüye bakmanın yanı sıra süt sağıp, peynir, yoğurt ve tereyağı yapan ve 'berivan' olarak adlandırılan kadınlara da yardım eden Ali Ahmedi, İran'da iş imkanının kısıtlı olduğunu söyledi.

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"ÇOBANLIK ZOR BİR MESLEK AMA MECBUR ÇALIŞIYORUZ"

4 ay boyunca Hakkari'de çobanlık yapacağını belirten Ali Ahmedi, "700 küçükbaş hayvan sürüsüne bakıyorum. Türkçe bilmediğim için yöre insanı ile Kürtçe diyalog kurabiliyorum. Ailemin ihtiyaçlarını bu şekilde karşılıyorum. Aylık 20 bin TL ücret alıyorum. Çobanlık zor bir meslek ama mecbur çalışıyoruz. Yaylaya süt sağmaya gelen kadınlara da zaman zaman yardımcı oluyorum" dedi.

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‘Memlekette bitti’ deyip Afgan çobanlara çağrı yaptılar… ‘Memlekette bitti’ deyip Afgan çobanlara çağrı yaptılar…

Yaylada koyun kırpan besiciler de son yıllarda köydeki küçükbaş hayvan sayısının azaldığını, buna rağmen çoban bulmakta sıkıntı çektiklerini dile getirdi.

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(DHA)


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Anahtar Kelimeler:
Çoban Hakkari İran

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