Hakkari yeni projelerle daha yaşanabilir hale gelecek

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de, terör soruşturması kapsamında tutuklanan HDP'li Belediye Başkanı Cihan Karaman'nın yerine İçişleri Bakanlığınca "Belediye Başkan Vekili" olarak görevlendirilen Vali İdris Akbıyık, kentin daha yaşanılabilir hale getirilmesine yönelik projeleri hayata geçireceklerini söyledi.

Akbıyık, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, halkın belediye hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanması sağlamayı ve kentteki yaşam standardını yükseltmeyi hedeflediklerini belirtti.

Bir ay önce yapılan görevlendirmenin ardından vatandaşların hür türlü sorunuyla ilgilenmeye çalıştıklarını dile getiren İdris Akbıyık, bu sürede belediye hizmetlerini daha yakından görme ve ilgilenme fırsatı bulduklarını aktardı.

Durankaya beldesine giden, birçok köy ile kayak merkezine de ulaşımın sağlandığı Merzan Mahallesi yolunun 2 kilometresinde sıcak asfalt serimi için çalışma yaptıklarını anlatan Akbıyık, şunları kaydetti:

"Kentte ilk kez beton yol denemesi yaptık. Bunu bir süre izleyeceğiz, başarılı olunursa sıkıntılı yerlerimize onunla devam edeceğiz. Otluca köyü yolunu yaptık. Doğal gaz kentte artık kullanılıyor. Bu hem kentin havası, çevre temizliği hem de vatandaşların daha temiz ve rahat enerjiye ulaşması için açısından önemlidir. Hakkari'nin içme suyu sorununu gidermek amacıyla çalışmalar yaptık. Şu anda su sıkıntımız yok. Hatta fazlası var diyebiliriz. Daha yaşanabilir, rahat ve güzel bir Hakkari için birçok projemiz var. Mir Kalesi'nde mesire alanından millet bahçesine, kanalizasyonundan içme suyuna kadar her alanda projeler hazırlıyoruz. DSİ Genel Müdürlüğüne Otluca köyündeki suyun alınmasıyla ilgili talepte bulunduk. Bu biraz uzun vadeli olacak ama kentin 50-100 yıllık su problemi bitecek."

Hakkari halkına en iyi hizmeti sunma çabasında olduklarını vurgulayan İdris Akbıyık, "Tüm imkanları seferber ederek, sorunları gidermeye çalışıyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum ile yaptığımız görüşmede, Hakkari Belediyesine 1 büyük ve 2 orta çöp toplama aracı, 1 kazıcı yükleyici iş makinesi ve 250 çöp konteyneri verilmesinin 'olur'u çıktı. Bunlar da kentte temizlik hizmetlerinde kullanılacak." dedi.

