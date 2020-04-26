HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hakkari Yüksekova'da heyelan! 11 köy ve mezranın yolu kapandı

Hakkari Yüksekova'da heyelan! 11 köy ve mezranın yolu kapandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2020 14:37 | Son Güncelleme

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, sağanak nedeniyle heyelan meydana gelirken, 11 köy ve mezraya ulaşımın sağlandığı yol kapandı.

Yüksekova’da dün şiddetli yağmur etkili oldu. Yağışın ardından yumuşayan kaya ve toprak, 11 köy ve mezraya ulaşımın sağlandığı yolda bugün heyelana neden oldu. Yol kapanırken, İl Özel İdaresi'ne bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri, yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı. Toprak kayması nedeniyle bazı araçlar da yolda kaldı. Bu araçlar ise iş makinesiyle çekildi.

"2 GÜNE YOLUN AÇILMASINI BEKLİYORUZ"

Onbaşılar köyünün muhtarı Husret Şen, "Heyelan ile yolumuz kapandı. Yolun açılması için ekiplerin çalışmaları aralıksız sürüyor. 2 güne yolun açılmasını bekliyoruz" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat! Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat!
Korkunç olay! Feci şekilde can verdiKorkunç olay! Feci şekilde can verdi
Solunum ventilatörünü reddetti: "Güzel bir hayatım oldu, gençlerde kullanın"Solunum ventilatörünü reddetti: "Güzel bir hayatım oldu, gençlerde kullanın"
1/
Anahtar Kelimeler:
Hakkari Yüksekova heyelan

En Çok Okunan Haberler

Salgının çıkış noktasından iyi haber!

Salgının çıkış noktasından iyi haber!

'Mevcut vaka kadar daha Kovid-19 hastası olabilir'

'Mevcut vaka kadar daha Kovid-19 hastası olabilir'

Kirli çamaşırları ortaya seren Şokopop maskeyi çıkardı

Kirli çamaşırları ortaya seren Şokopop maskeyi çıkardı

TRT spikerinin sorusu olay oldu

TRT spikerinin sorusu olay oldu

Bakan Koca talimat vermişti! Türkiye'ye getirildi

Bakan Koca talimat vermişti! Türkiye'ye getirildi

Koronavirüsün yeni belirtisi tespit edildi! İlk hissedilen olabilir

Koronavirüsün yeni belirtisi tespit edildi! İlk hissedilen olabilir

İlginizi Çekebilir

Çin’den vahşet pazarları için yeni adım!

Çin’den vahşet pazarları için yeni adım!

65 yaş üstüne sokağa çıkma izni geliyor! İşte tüm detaylar

65 yaş üstüne sokağa çıkma izni geliyor! İşte tüm detaylar

Playstation 4

Playstation 4

Hoşgeldin ya şehr-i Ramazan!

Hoşgeldin ya şehr-i Ramazan!

THY uçağından gökyüzünde Türk Bayrağı

THY uçağından gökyüzünde Türk Bayrağı

Diğer Haberler
Mersin'de 'İBB aleyhine kurgu haber' operasyonu! 3 kişi gözaltına alındı

'İBB aleyhine kurgu haber' görüntüleri olay olmuştu! Gözaltına alındılar

Koronavirüs kısıtlaması! 31 il sessizliğe büründü

31 il sessizliğe büründü

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor! 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması gündemde

Kritik toplantı yarın! 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması gündemde

İzmir'de fidye operasyonu! Jandarma kurtardı

İzmir'de fidye operasyonu! Jandarma kurtardı

İstanbul Boğazı'ndaki yunuslar böyle görüntülendi

Yine ortaya çıktılar! İstanbul Boğazı onlara kaldı

Minik Zeynep, Afrika'daki babasını getirene 10 kutu şeker alacak

Minik Zeynep, Afrika'daki babasını getirene 10 kutu şeker alacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.