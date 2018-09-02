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Hakkari Yüksekova'da devam eden hava destekli operasyonda, ilk belirlemelere göre, silahlı 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.09.2018 23:05 | Son Güncelleme

Hakkari Yüksekova'da devam eden hava destekli operasyonda, ilk belirlemelere göre, silahlı 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.


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