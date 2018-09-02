Hakkari Yüksekova'da devam eden hava destekli operasyonda, ilk belirlemelere göre, silahlı 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

Adana'da fabrika duvarı araçların üzerine çöktü
TSK açıkladı: ÇNRA namlusu ele geçirildi
Muğla'da 17 yaşındaki Buket Bozkurt doğum gününde hayatını kaybetti
Tehditlerin ardından Trump'a bir tepki daha
Hindistan'da korkunç olay! Her şey inşaat kazısında ortaya çıktı
Kahraman şehidimiz Ömer Halisdemir'e bir saygısızlık daha
Erdoğan: Siz bizim kardeşimizsiniz, uyarıyoruz aman dikkat
Telefon satın almadan önce mutlaka bu listeyi gözden geçirin! İşte en çok arızalanan telefonlar
İYİ Parti karıştı! Resti çektiler: İstifa etmiyoruz
Vücudunu gören şaşkına dönüyor