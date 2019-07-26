Hakkari'de 1 asker şehit oldu, 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi (3)

ŞEHİT TÖRENLE UĞURLANDI

Kuzey Irak Hakurk'ta sürdürülen Pençe Harekatı operasyonunda bir grup PKK'lı teröristle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Metin Yıldız (27) için Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene, Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Vali Yardımcıları, Yüksekova 3'üncü Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Metin Tokel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, kurum amirleri, askerler ve polisler katıldı.

Şehit Yıldız'ın Türk bayrağına sarılı naaşının tören alanına getirilmesinin ardından 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ardından şehidin özgeçmişi okundu. Duaların okunmasının ardından Şehit Yıldız'in cenazesi helikopterle Yüksekova'ya oradan da uçakla memleketi Adana Seyhan ilçesine uğurlandı.

ŞEHİDİN KANI YERDE KALMADI

Piyade Sözleşmeli Er Metin Yıldız şehit eden teröristle çıkan çatışmada 1 terörist çatışma bölgesinde diğer 3 terörist de hava destekli harekat ile etkisiz hale getirildi.

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)

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