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Hakkari'de 1 PKK'lı terörist teslim oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 02.09.2019 18:30 | Son Güncelleme

HAKKARİ'de, jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu ikna edilen PKK'lı 1 terörist teslim oldu.

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA) - HAKKARİ'de, jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu ikna edilen PKK'lı 1 terörist teslim oldu.
Hakkari Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 02.09.2019 günü ikna çalışmaları sonucunda 1 bölücü terör örgütü mensubu teslim olmuştur. Şahsın yapılan sorgulamasında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan arandığı tespit edilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

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