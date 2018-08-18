Hakkari'de 1 terörist etkisiz hale getirildi

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin Kırıkdağ köyü kırsalında tespit edilen 1 PKK'lı terörist, hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "18 Ağustos saat 15.30 sıralarında merkez Kırıkdağ Köyü Su Yaylası mevkiinde tespit edilen bir terör örgütü mensubu, icra edilen hava harekâtı neticesinde etkisiz hale getirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

