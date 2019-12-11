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Hakkari'de 1 terörist teslim oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 18:34 | Son Güncelleme

HAKKARİ'de, jandarma ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu ikna edilen bir PKK'lı terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'de, jandarma ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu ikna edilen bir PKK'lı terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.
İl Jandarma Komutanlığı'nın bölücü terör örgütü mensuplarının teslim olmalarını sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında bir PKK'lı terörist daha ikna edilerek teslim olması sağlandı. Hakkari Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklama şöyle:
"İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 1 bölücü terör örgütü mensubu yapılan ikna çalışmaları sonucunda teslim olmuştur. Şahsın yapılan sorgulamasında PKK/KCK bölücü terör örgütü içerisinde 2017 yılından itibaren silahlı olarak faaliyet gösterdiği tespit edilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

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