HABER

Hakkari'de 101 yayınevinin katılımıyla 'Kitap Fuarı'

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 15:15 | Son Güncelleme

HAKKARİ Valiliği ile Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen '2'nci Ters Lale Festivali' etkinlikleri kapsamında kentte ilk kez 101 yayınevinin katılımıyla 'Kitap Fuarı' açıldı.

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA) - HAKKARİ Valiliği ile Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen '2'nci Ters Lale Festivali' etkinlikleri kapsamında kentte ilk kez 101 yayınevinin katılımıyla 'Kitap Fuarı' açıldı. Fuar, 21 Ekim Pazar gününe kadar gezilebilecek. 'Hakkari Kitap Fuarı'nın açılışına Vali Cüneyit Orhan Toprak, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Vekili Bakım Albay Besim Gökhan Tanrıkulu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, İl Kültür ve Turizm Müdürü İdris Ağacanoğlu, Gençlik Spor İl Müdürü Reşit Güldal, İl Sağlık Müdürü Dr. Hamdullah Kara, Cinegolds Sinemaları'nın sahibi Ufuk ve Bulut Balkis, tiyatro oyuncusu Ahmet Yenilmez, oyuncu ve yazar Murat Tavlı ile kurum amirleri ve öğrenciler katıldı. Vali Toprak ve beraberindekiler, stantları gezdikten sonra Türkiye'nin değişik illerinden 101 yayıncının katıldığı kitap fuarının açılışını yaptı. Açılışta konuşan Vali Toprak, bilgiye en güzel, en doğru ve en kısa yoldan ulaşmanın okumaktan geçtiğini söyledi. Toprak, amaçlarının gençlere ve çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmak, kitap sevgisini aşılamak olduğunu belirterek, şöyle konuştu: "Bu fuarın daha etkili olabilmesi amacıyla İl Özel İdaresi Valiliğimiz tarafından 5 binin üzerinde çocuklara 5'er liralık kuponlar dağıttık. Şu an burada iftiharla söyleyebilirim ki 15 bin çeşit kitap bulunmakta ve sergilenmekte. Ayrıca bu kitaplar arasında birbirinden kıymetli eserleri olan yazarlarımızda aramızda. 102 tane yayınevimiz bu fuara katılım sağladı. Fakat biz bundan sonra çocuklarımızı, gençlerimizi nasıl tam donanımlı, bilgi sahibi, ahlak sahibi, hepsinden önemlisi insanlar haline getirebiliriz? Buna yoğunlaşmamız gerekiyor. Bu 17- 21 Ekim kitap etkinliğimizin hayırlı olmasını, çocuklarımıza faydalar getirmesini diliyorum."

PARTNERAnlamak için 2 kere bakın...Anlamak için 2 kere bakın...
Önce dinlediler, sonra evlendilerÖnce dinlediler, sonra evlendiler
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger’den, NEVÜ Rektörü Bağlı’ya ziyaretAB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger’den, NEVÜ Rektörü Bağlı’ya ziyaret
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlk yerli elektrikli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı

İlk yerli elektrikli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı

'Türkiye ekonomik krizin henüz başında'

'Türkiye ekonomik krizin henüz başında'

Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel Alkan'dan cesur paylaşım!

Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel Alkan'dan cesur paylaşım!

İş adamı Mustafa Erkin Karaman'a lüks aracında silahlı saldırı

İş adamı Mustafa Erkin Karaman'a lüks aracında silahlı saldırı

Milyonlarca kişi için müjdeli haber bu sabah geldi! Hepsi kısa süreliğine bedava...

Milyonlarca kişi için müjdeli haber bu sabah geldi! Hepsi kısa süreliğine bedava...

Cem Uzan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek paylaşımı!

Cem Uzan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek paylaşımı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gazetecilere fuhuş operasyonu!

Gazetecilere fuhuş operasyonu!

Son dakika! İstanbul Valiliği'nden 29 Ekim kutlamalarına ilişkin açıklama

Son dakika! İstanbul Valiliği'nden 29 Ekim kutlamalarına ilişkin açıklama

Başsavcılık'tan Cemal Kaşıkçı soruşturması hakkında açıklama

Başsavcılık'tan Cemal Kaşıkçı soruşturması hakkında açıklama

İstanbul'da Lamborghini yolda kaldı! Gören telefona sarıldı

İstanbul'da Lamborghini yolda kaldı! Gören telefona sarıldı

Erdoğan'ın da forma giyeceği 'Şöhretler Karması' maçının hakemi belli oldu!

Erdoğan'ın da forma giyeceği 'Şöhretler Karması' maçının hakemi belli oldu!

Mevlüt Uysal İstanbul Belediye Başkan adayı olacak mı? Canlı yayında açıkladı

Mevlüt Uysal İstanbul Belediye Başkan adayı olacak mı? Canlı yayında açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.