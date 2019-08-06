HABER

Hakkari'de 107 kilogram eroin ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 23:51 | Son Güncelleme

Yüksekova ilçesinde, güvenlik güçlerini görünce elindeki torbaları atarak kaçmaya çalışan şüpheli yakalandı. Torbalarda 107 kilo 660 gram eroin ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 107 kilo 660 gram eroin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

''Bugün ilimiz Yüksekova ilçesi Serindere köyü Su Yatağı mevkisinde elindeki torbaları atarak kaçmaya çalışan şüpheli şahıs yakalanmıştır. Şahsın attığı malzemelerde yapılan incelemelerde 107 kilo 660 gram olan eroin maddesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

Doğayla iç içe zaman geçirmek isteyenler burası tam size göre Doğayla iç içe zaman geçirmek isteyenler burası tam size göre
Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı, şube başkanlarıyla bir araya geldiTüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı, şube başkanlarıyla bir araya geldi
Şirince’de mermer ocağına olumsuz yanıt sonrası vatandaşlar tek yürekŞirince’de mermer ocağına olumsuz yanıt sonrası vatandaşlar tek yürek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hakkari uyuşturucu operesyonu Yüksekova

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hakkari'de gri listede yer alan Miktad Örde adlı terörist etkisiz hale getirildi!

Miktad Örde etkisiz hale getirildi!

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Bayburt'ta, 2 gün önce kaybolan genç kız aranıyor

Evinden ayrıldı ve geri dönmedi! Genç kız aranıyor

Bayburt'ta 35 asker zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Bu kez Bayburt! Askerler hastaneye kaldırıldı

Diyarbakır’da hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

İstanbul Şile'de denizde kaybolan gencin cesedi Riva'da bulundu

Kahreden haber! Şile'de kaybolan gencin cesedi bambaşka bir yerde bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.