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Hakkari'de 138 kaçak cep telefonuna 4 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 15:37 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Derecik ilçesinde, jandarma tarafından şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada 138 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Hakkari'de 138 kaçak cep telefonuna 4 gözaltı

Mehmet ÖZKAN/ HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin Derecik ilçesinde, jandarma tarafından şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada 138 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.
Hakkari Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 'kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek, şüphelilerin yakalanması' amacıyla sürdürülen çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda, jandarma ekiplerince, Derecik ilçesine bağlı Güney Mahallesi civarında şüphe üzerine durdurulan araçta, kaçak yollardan ülkeye sokulan 138 adet çeşitli marka ve modellerde cep telefonu ele geçirildi. kaçak telefonlarla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

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