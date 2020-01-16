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  4. Hakkâri’de 2 asker şehit (2)

Hakkâri’de 2 asker şehit (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 09:24 | Son Güncelleme

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hakkâri’de atış eğitimi sırasında meydana gelen kaza sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Tolga Kaplan ile Piyade Sözleşmeli Er Sait Miyanyedi için başsağlığı mesajı yayımladı.

Hakkâri’de 2 asker şehit (2)

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hakkâri’de atış eğitimi sırasında meydana gelen kaza sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Tolga Kaplan ile Piyade Sözleşmeli Er Sait Miyanyedi için başsağlığı mesajı yayımladı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yayımlanan mesajında Bakan Akar, "Silah arkadaşlarımız, Hakkâri Çukurca bölgesinde 15 Ocak 2020 tarihinde, atış eğitimi esnasında meydana gelen kaza sonucu şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.

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