Hakkari'de 2 bin 400 adet doğum kontrol hapı ele geçirildi

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'de polisin yaptığı yol kontrollerinde, yurda kaçak yollarla getirildiği belirlenen çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi. Malzemeler arasında 2 bin 400 adet doğum kontrol hapı da bulunuyor. Kaçakçılık olayıyla ilgili olarak 1'i yabancı uyruklu 5 kişi hakkında işlem yapıldı.
Hakkari Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılara göz açtırmıyor. Kaçakçılarla ilgili yoğun bir çalışma yürüten ekipler, denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler yaptıkları denetimlerde bin 47 paket kaçak sigara, 63 kilo çay, 120 sırt çantası, 2 bin 400 adet doğum kontrol hapı, 80 switch cihazı, 50 akıllı cep telefonu, 40 cep telefonu bataryası, 225 cep telefonu aksesuarı ve sahte olduğu değerlendirilen 1 adet pasaport ele geçirildi. Kaçak malzemelerle ilgili 1'i yabancı uyruklu 5 kişi hakkında işlem yapıldı.
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