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Hakkari'de 2 bin 758 uyuşturucu hap ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 16:38 | Son Güncelleme

Hakkari'de 2 bin 758 uyuşturucu hap ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yolcu minibüsünde 2 bin 758 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Yüksekova ilçesindeki Yeniköprü Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol noktasında durdurulan yolcu minibüsündeki bir yolcunun eşyaları arasında 2 bin 758 uyuşturucu hap bulundu.

Olayla ilgili adli tahkikat devam ediyor.

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