HABER

Hakkari'de 2 bin 800 rakımda kayak ve piknik keyfi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2019 17:44 | Son Güncelleme

Kış mevsiminin uzun yaşandığı illerden Hakkari'deki 2 bin 800 rakımlı kayak merkezi, hafta sonu ve yarıyıl tatilini fırsat bilen vatandaşların akınına uğradı - Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal: - "Çevre il ve ilçelerden gelenler var. Hatta Irak, İran'dan da gruplar gelmeye başladı. Zamanla burası daha da büyüyecek"

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de yarıyıl ve hafta sonu tatili nedeniyle 2 bin 800 rakımdaki kayak merkezinde yoğunluk yaşandı.

Kış mevsiminin uzun sürdüğü ve kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu kentte, 2 bin 800 rakımdaki Hakkari Kayak Merkezi yarıyıl ve hafta sonu tatilini fırsat bilen vatandaşlarla doldu.

Dondurucu soğuğa rağmen merkeze 12 kilometre mesafedeki kayak merkezine aileleriyle gelen bazı vatandaşlar kayak, snowboard ve kızakla kayarak keyifli vakit geçirirken bazı vatandaşlar da halay çekerek kurdukları mangalda et pişirdi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal, birçok vatandaşın eşi, çocukları ve yakınlarıyla merkeze gelerek eğlendiğini söyledi.

Bu durumdan mutluluk duyduklarını dile getiren Güldal, şöyle konuştu:

"Eskiden 100-150 insan ağırlarken şimdi binlerce kişiyi, hele hafta sonları 3-4 bine yakın insanı ağırlıyoruz. Buraya ilk kez gelen aileler var. Çevre il ve ilçelerden gelenler var. Hatta Irak, İran'dan da gruplar gelmeye başladı. Zamanla burası daha da büyüyecek. Buraya bir otel yaparsak dışarıdan kafileler ağırlamaya başlayacağız. Karın ilk düştüğü yer burası, sezonun en geç bittiği yer Türkiye'de burasıdır."

Vatandaşlardan Naim Tekin de okulların yarıyıl tatiline girmesiyle çocuklarını eğlendirmek için kayak merkezine getirdiğini belirtti.

Burada güzel bir pist bulunduğunu ve kayak merkezinin varlığının kent için önemli olduğunu kaydeden Tekin, "Herkes burada kaynaşabiliyor. Biz de burada hanımla çocuklara yemek hazırlıyoruz. Piknik, kayak ikisi bir arada. Maşallah Uludağ, Palandöken gibi yerimiz var. Buna vesile olanlara teşekkür ederiz." dedi.

Sözdar Adıyaman ise tatilin başlamasıyla arkadaşlarıyla kayak yapmaya geldiklerini aktararak, "Bunun yanı sıra hem pikniğimizi yapıyoruz hem de halay çekiyoruz. Çok güzel geçiyor yani. Burası çok yoğun. Tatilden dolayı herkes buraya akın ediyor." ifadesini kullandı.

Abdullah Asafoğlu da ailesiyle merkeze geldiğini belirterek, "Çocuklar kayıyorlar, eğleniyorlar. Aileler gelmiş. Memleket için güzel bir hizmettir. Emeği geçenlerden Allah razı olsun." diye konuştu.

Dünyaca ünlü fast food zincirinde kola ve patates skandalıDünyaca ünlü fast food zincirinde kola ve patates skandalı
Bursa’da zabıtalar, küçük kızı yangından kurtardıBursa’da zabıtalar, küçük kızı yangından kurtardı
Sivas'ta kapalı köy yolunda kar kalınlığı 4 metreyi bulduSivas'ta kapalı köy yolunda kar kalınlığı 4 metreyi buldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hakkari kayak kayak merkezi Mangal Piknik

En Çok Okunan Haberler

G.Saray istedi, rekor bedelle Premier Lig'e gitti

G.Saray istedi, rekor bedelle Premier Lig'e gitti

Fatih Terim'i çılgına çeviren transfer

Fatih Terim'i çılgına çeviren transfer

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Afrin'de patlama! Ölü ve yaralılar var

Afrin'de patlama! Ölü ve yaralılar var

Gündemi sarsacak iddia: Fetullah Gülen falakaya yatırdı!

Gündemi sarsacak iddia: Fetullah Gülen falakaya yatırdı!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan 'Fazıl Say' açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan 'Fazıl Say' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Bilal Erdoğan tutuklanacaktı! Plan ortaya çıktı

Bilal Erdoğan tutuklanacaktı! Plan ortaya çıktı

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Son gün uyarısından sonra binlerce kişi akın etti!

Son gün uyarısından sonra binlerce kişi akın etti!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş hakkında soruşturma başlatıldı

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı

Milli boksör Batuhan Kurt kazada yaşamını yitirdi

Milli boksörün feci ölümü!

Hrant Dink mezarı başında anıldı

Hrant Dink mezarı başında anıldı

Göksun'da tilki dondu

Göksun'da tilki dondu

Diyarbakır'da operasyon! Silvan ilçe emniyet müdürü gözaltına alındı

Diyarbakır'da şok... İlçe emniyet müdürü gözaltına alındı!

Eşinin ‘bir liralık’ tatlı isteği hayatlarını değiştirdi

Eşinin ‘bir liralık’ tatlı isteği hayatlarını değiştirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.