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Hakkari'de 2 kilo 484 gram kaçak külçe altın ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2019 16:17 | Son Güncelleme

HAKKARİ'de jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrolleri sırasında bir yolcu minibüsünde 2 kilo 484 gram kaçak külçe altın ele geçirildi.

Hakkari'de 2 kilo 484 gram kaçak külçe altın ele geçirildi

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA) - HAKKARİ'de jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrolleri sırasında bir yolcu minibüsünde 2 kilo 484 gram kaçak külçe altın ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hakkari-Van Karayolu üzerinde bulunan Yeniköprü kontrol noktasında, şüphe üzerine yolcu minibüsünü durdurdu. Ekiplerin minibüste bulunan bir şüphelinin üzerinde yaptığı arama sonucunda 2 kilo 484 gram kaçak külçe altın ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

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