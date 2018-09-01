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Hakkari'de 2 PKK terörist öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 01.09.2018 10:53 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi kırsalına düzenlenen hava harekatında 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi kırsalına düzenlenen hava harekatında 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Hakkari Valiliği, Yüksekova İlçesi İkiyaka Dağları Bölgesinde İnsansız Hava Aracı (İHA) ile tespit edilen 2 bölücü terör örgütü mensubu yapılan hava harekâtı neticesinde etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bölgedeki operasyonların ise sürdürüldüğü bildirildi.

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