Hakkari'de 2 PKK terörist öldürüldü

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi kırsalına düzenlenen hava harekatında 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Hakkari Valiliği, Yüksekova İlçesi İkiyaka Dağları Bölgesinde İnsansız Hava Aracı (İHA) ile tespit edilen 2 bölücü terör örgütü mensubu yapılan hava harekâtı neticesinde etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bölgedeki operasyonların ise sürdürüldüğü bildirildi.

