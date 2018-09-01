Hakkari'de 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, insansız hava aracı (İHA) ile İkiyaka Dağları bölgesinde 2 PKK'lı terörist tespit edildi.
Teröristler hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
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