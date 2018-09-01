Hakkari'de 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, insansız hava aracı (İHA) ile İkiyaka Dağları bölgesinde 2 PKK'lı terörist tespit edildi.

Teröristler hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

