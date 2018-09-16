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Hakkari'de 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 16.09.2018 13:44 | Son Güncelleme

HAKKARİ merkeze bağlı Kavaklı köyü kırsalında sürdürülen operasyonlarda, jandarma ekiplerinin "Teslim ol" çağrılarına ateşle karşılık veren, 1'i kadın 2 PKK'lı terörist, çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi.

HAKKARİ, (DHA) - HAKKARİ merkeze bağlı Kavaklı köyü kırsalında sürdürülen operasyonlarda, jandarma ekiplerinin "Teslim ol" çağrılarına ateşle karşılık veren, 1'i kadın 2 PKK'lı terörist, çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi.
Hakkari Valiliği'nce Kavaklı köyü Çobandağı bölgesinde, jandarma ekiplerince sürdürülen operasyonda çıkan çatışmada, 1'i kadın 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:
"14.09.2018 günü düzenlenen hava harekâtı ile 3 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği İlimiz Merkez Kavaklı Köyü Çobandağı Bölgesinde 16.09.2018 günü Hakkari İl Jandarma Komutanlığı Özel Harekat Timleri tarafından icra edilen operasyonda tespit edilen 2 bölücü terör örgütü mensubunun teslim ol çağrısına ateşle karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada 1’i kadın olmak üzere 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Hava harekatı ile birlikte aynı bölgede devam eden operasyonlar neticesinde son üç günde toplamda 5 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

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