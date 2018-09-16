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Hakkari'de 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 16.09.2018 16:37 | Son Güncelleme

BÖLGEDE SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ Hakkari merkeze bağlı Kavaklı köyü kırsalında sürdürülen operasyonlarda, jandarma ekiplerinin "Teslim ol" çağrılarına ateşle karşılık veren, 1'i kadın 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bölgede yapılan arazi arama- tarama faaliyetlerinde silah ve mühimmat ele geçirildi.

BÖLGEDE SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ
Hakkari merkeze bağlı Kavaklı köyü kırsalında sürdürülen operasyonlarda, jandarma ekiplerinin "Teslim ol" çağrılarına ateşle karşılık veren, 1'i kadın 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bölgede yapılan arazi arama- tarama faaliyetlerinde silah ve mühimmat ele geçirildi.
Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 teröristin etkisiz hale getirildiği Kavaklı köyüne bağlı Çobandağı kırsalında arazi arama- tarama faaliyeti gerçekleştirdi. Ekipler, etkisiz hale getirilen teröristlere ait olduğu belirlenen 1 adet M-16 piyade tüfeği, 3 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği ve dragunov keskin nişancı tüfeği ele geçirdi. Bölgede PKK'lı teröristlere yönelik operasyonlar ise sürdürülüyor.

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