Hakkari'de 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi (2)

BÖLGEDE SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ
Hakkari merkeze bağlı Kavaklı köyü kırsalında sürdürülen operasyonlarda, jandarma ekiplerinin "Teslim ol" çağrılarına ateşle karşılık veren, 1'i kadın 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bölgede yapılan arazi arama- tarama faaliyetlerinde silah ve mühimmat ele geçirildi.
Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 teröristin etkisiz hale getirildiği Kavaklı köyüne bağlı Çobandağı kırsalında arazi arama- tarama faaliyeti gerçekleştirdi. Ekipler, etkisiz hale getirilen teröristlere ait olduğu belirlenen 1 adet M-16 piyade tüfeği, 3 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği ve dragunov keskin nişancı tüfeği ele geçirdi. Bölgede PKK'lı teröristlere yönelik operasyonlar ise sürdürülüyor.
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