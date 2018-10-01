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Hakkari'de 2 PKK'lı terörist teslim oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2018 21:21 | Son Güncelleme

Hakkari'de 2 PKK'lı terörist teslim oldu

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı 2 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

PKK/KCK bölücü terör örgütüne 2014 yılında katılan 2 bölücü terör örgütü mensubu yürütülen ikna çalışmaları sonucunda 1 Ekim'de Şemdinli ilçesi Derecik beldesi kırsal alanında güvenlik güçlerine teslim oldu.

Konu ile ilgili adli tahkikat devam ediyor.

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Hakkari terör örgütü pkk terörist teslim

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