Hakkari'de 2 PKK'lı terörist teslim oldu

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde, güvenlik güçleri tarafından ikna edilen 2 PKK'lı terörist, silahsız ve techizatsız olarak teslim oldu.
Hakkari Valiliği 'nden yapılan açıklamada 4 yıl önce terör örgütü PKK'nın dağ kadrosuna katılan ve Şemdinli ilçesi ile çevresinde silahlı eylemlere katıldığı belirtilen 2 teröristin, güvenlik güçlerinin ikna etmesiyle teslim olduğu bildirildi. Derecik beldesinin kırsal alanında silahsız ve techizatsız olarak güvenlik güçlerine teslim olan 2 PKK ile ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:
''PKK/KCK bölücü terör örgütüne 2014 yılında katılan 2 bölücü terör örgütü mensubu yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; 01.10.2018 günü İlimiz Şemdinli İlçesi Derecik Beldesi kırsal alanında teslim olmuşlardır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni operasyon mesajı!
Rusya'dan dikkat çeken dolar hamlesi
Tehlikeli gerginlik! ABD savaş gemisini engellediler
Ünlü spiker Buket Aydın trafik kazası geçirdi
Huawei P20 Pro'nun fiyatı yükseldi!
Yalova ve Muğla'nın ardından bir ilimizde daha korkutan görüntü! Depremin habercisi mi?
Görenler hayret ediyor! Tam 350 kilo
THY uçağında korku dolu dakikalar!
Mahmut Tanal'ın Erdoğan protestosunu Kılıçdaroğlu durdurdu!
Çöpe atmadı, saatlerce uğraştı! Dönüştüğü şey inanılmaz
Okuyucu Yorumları 0 yorum