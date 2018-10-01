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Hakkari'de 2 PKK'lı terörist teslim oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2018 21:55 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde, güvenlik güçleri tarafından ikna edilen 2 PKK'lı terörist, silahsız ve techizatsız olarak teslim oldu.

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde, güvenlik güçleri tarafından ikna edilen 2 PKK'lı terörist, silahsız ve techizatsız olarak teslim oldu.
Hakkari Valiliği 'nden yapılan açıklamada 4 yıl önce terör örgütü PKK'nın dağ kadrosuna katılan ve Şemdinli ilçesi ile çevresinde silahlı eylemlere katıldığı belirtilen 2 teröristin, güvenlik güçlerinin ikna etmesiyle teslim olduğu bildirildi. Derecik beldesinin kırsal alanında silahsız ve techizatsız olarak güvenlik güçlerine teslim olan 2 PKK ile ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:
''PKK/KCK bölücü terör örgütüne 2014 yılında katılan 2 bölücü terör örgütü mensubu yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; 01.10.2018 günü İlimiz Şemdinli İlçesi Derecik Beldesi kırsal alanında teslim olmuşlardır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

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