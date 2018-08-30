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Hakkari'de 2 PKK'lı terörist yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.08.2018 09:07 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi kırsalında, köylülerin ihbarı üzerine jandarmanın düzenlediği operasyonda, PKK'lı 2 terörist yakalandı.

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi kırsalında, köylülerin ihbarı üzerine jandarmanın düzenlediği operasyonda, PKK'lı 2 terörist yakalandı.
Yüksekova ilçesine bağı Yürekli köyü kırsalında PKK'lıların olduğu ihbarı üzerine, jandarma ekipleri harekete geçti. Ekipler, köylülerin ihbarı üzerine bölgeye operasyon düzenledi. İnsansız hava aracının da kullanıldığı operasyonda, 2 terörist yakalandı.
Güvenlik güçlerinin bölgede operasyonlarını sürdürdüğü bildirildi.

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