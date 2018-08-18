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Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2018 09:51 | Son Güncelleme

Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 3. Piyade Tümen Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Yüksekova ilçesi Değerli köyü Köycük mezrasında saat 00.30 sıralarında tespit edilen 2 bölücü terör örgütü mensubu, operasyonel faaliyet sonucu etkisiz hale getirilmiştir. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Hakkari terör operasyonu Yüksekova

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