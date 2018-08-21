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Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2018 21:12 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetlerince Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde silahlı 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Hakkari'nin Yüksekova kırsalında silahlı 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

TSK'nın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, devam eden hava destekli operasyonda ilk belirlemelere göre, bölücü terör örgütü mensubu silahlı 2 terörist etkisiz hale getirildi.

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