Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari Yüksekova'da silahlı 2 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada, bölgede hava destekli operasyonların devam ettiği belirtildi.
Operasyonlar kapsamında, ilk belirlemelere göre, silahlı 2 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
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