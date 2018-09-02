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Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2018 23:20 | Son Güncelleme

Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari Yüksekova'da silahlı 2 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada, bölgede hava destekli operasyonların devam ettiği belirtildi.

Operasyonlar kapsamında, ilk belirlemelere göre, silahlı 2 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Hakkari Türk Silahlı Kuvvetleri

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