Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, il merkezine bağlı Gelinli mezrası Dincak Deresi bölgesinde, Çukurca-Hakkari arasındaki yola el yapımı patlayıcı yerleştirmeye çalışan 3 terörist Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile tespit edildi.
Teröristlerden 2'si İl Jandarma Komutanlığına ait ''kobra'' aracı ile yapılan atışlarla etkisiz hale getirildi.
Kaçmaya çalışan bir terörist ise SİHA ile vurularak yaralandı.
Teröristin yakalanması için bölgede operasyon başlatıldı.
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