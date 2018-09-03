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Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 07:25 | Son Güncelleme

Hakkari'de yola el yapımı patlayıcı döşemeye çalışan 2 terörist etkisiz hale getirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, il merkezine bağlı Gelinli mezrası Dincak Deresi bölgesinde, Çukurca-Hakkari arasındaki yola el yapımı patlayıcı yerleştirmeye çalışan 3 terörist Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile tespit edildi.

Teröristlerden 2'si İl Jandarma Komutanlığına ait ''kobra'' aracı ile yapılan atışlarla etkisiz hale getirildi.

Kaçmaya çalışan bir terörist ise SİHA ile vurularak yaralandı.

Teröristin yakalanması için bölgede operasyon başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Hakkari Terörle Mücadele

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