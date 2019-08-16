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Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 16.08.2019 11:56 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Hakkari'de jandarma ekiplerince terör örgütüne yönelik düzenlenen hava destekli operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, Hakkari'de jandarma ekiplerince terör örgütüne yönelik düzenlenen hava destekli operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İç güvenlik operasyonları kapsamında, Hakkari-Merkez ilçesi Kırıkdağ bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı’nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."

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