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Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2019 12:09 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Hakkari'de jandarma ekiplerince terör örgütüne yönelik düzenlenen hava destekli operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Hakkari'de jandarma ekiplerince terör örgütüne yönelik düzenlenen hava destekli operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İç güvenlik operasyonları kapsamında, Hakkari-Merkez ilçesi Kırıkdağ bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı’nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."

Haber: ANKARA, (DHA)-

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