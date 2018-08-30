Hakkari'de 2 terörist sağ olarak yakalandı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen operasyonda, 2 PKK'lı terörist sağ olarak ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, ilçenin Yürekli Köyünde alınan ihbar üzerine bugün saat 00.30 sıralarında İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) destekli operasyon düzenlendiği belirtildi.
Operasyonda 2 teröristin sağ olarak yakalandığı aktarılan açıklamada, konu ile ilgili adli tahkikatın devam ettiği kaydedildi.
Muharrem İnce'den sert sözler: Yalana başvurmak koltuk sevdası değil de nedir?
Trump'tan Google, Twitter ve Facebook'a eleştiri: Halkın büyük kısmı kandırılıyor
Muğla'nın Yatağan ilçesinde ilginç olay! Bunu da gördük
CHP'de sular durulmuyor!
Rusya'da korkunç olay! Ameliyata girdi, tecavüze uğradı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz açıklaması: Herkes görecek
İstanbul Ümraniye'de 14 yaşındaki kız çocuğuna taciz kamerada
AK Parti MYK'nın ardından Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar
2018-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans sonuçları açıklandı|KPSS sonuç sorgulama
Rezaletin böylesi! Meğer öğrencisiyle ilişkiye girip...
Müthiş keşif! Yıllardır yakacak diye kullanmışlar ancak...
Okuyucu Yorumları 0 yorum