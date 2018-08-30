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Hakkari'de 2 terörist sağ olarak yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2018 03:00 | Son Güncelleme

Hakkari'de 2 terörist sağ olarak yakalandı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen operasyonda, 2 PKK'lı terörist sağ olarak ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçenin Yürekli Köyünde alınan ihbar üzerine bugün saat 00.30 sıralarında İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) destekli operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda 2 teröristin sağ olarak yakalandığı aktarılan açıklamada, konu ile ilgili adli tahkikatın devam ettiği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Hakkari Terörle Mücadele

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