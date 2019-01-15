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Hakkari'de 2018'de 1 ton 300 kilo eroin ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 14:14 | Son Güncelleme

HAKKARİ Valisi İdris Akbıyık, "Kentte  güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonucu, 2018 yılı içerisinde 1 ton 300 kilo eroin yakalandı.

Hakkari'de 2018'de 1 ton 300 kilo eroin ele geçirildi

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ Valisi İdris Akbıyık, "Kentte güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonucu, 2018 yılı içerisinde 1 ton 300 kilo eroin yakalandı. Bu da büyük bir başarıdır" dedi.
Hakkari Valisi Akbıyık, mahalle, köy muhtarları ve kurum amirleriyle toplantı yaptı. Valilik toplantı salonundaki toplantıda konuşan Vali Akbıyık, Hakkari'deki kaçak elektrik oranının ciddi boyutlara ulaştığını belirtti. Vali Akbıyık, "Dün VEDAŞ Hakkari İl Müdürlüğü'nü ziyaret ettik. Burada bir saat süren bir görüşme yaptık. Yüksek gelen elektrik faturaları ile ilgili bizlere detaylar anlatıldı. Bunun birinci nedeni, kaçak elektrik kullanmak. 69 bin abone bulunuyor ve şu an 60 bin faal abone var. Yüzde 58 oranında kaçak kullanım bulunuyor. Yani, bu 60 binin yaklaşık 20 bini kaçak. Bu korkunç bir rakam. Biz önce bu durumu düzelteceğiz. Yüksek gelen elektrik faturalarına itirazları olan varsa VEDAŞ İl Müdürlüğü'ne gitsinler. Bire bir görüşsünler. Zaten tek tek inceleniyor. Ama biz önce evlerimizdeki elektrik tesisatlarını gözden geçirelim. Tasarruf edelim. Eski alışkanlıklarımızı bırakalım. Eski alışkanlıklarımızı bırakıp kaçak elektrik kullanmayalım, yani hırsızlık yapmayalım" dedi.
Vali Akbıyık, polis ve jandarmanın 2018 yılı içerisinde Hakkari ve ilçelerinde yaptığı başarılı operasyonlarda, 1 ton 300 kilo eroinin ele geçirildiğini açıkladı. Akbıyık, "Uyuşturucu ile mücadele Cumhurbaşkanlığımızn 100 günlük hedefleri içerisinde bulunuyor. Yine 2018-2023 uyuşturucu ile mücadele stratejisi belgesi bulunuyor. Ülkemizde uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla mücadelede büyük çalışmalar yapılıyor. Hakkari ilimiz uyuşturucu ile mücadele konusunda özellikle güvenlik güçlerimizin yakalamış olduğu eroin miktarı 2018 yılında bir ton 300 kilo civarındadır. Türkiye geneli ise 17 bin ton civarındadır. Bu büyük bir rakamdır. Yani güvenlik güçlerimiz bu konuda büyük bir mücadele veriyor" diye konuştu.

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Hakkari'de 2018'de 1 ton 300 kilo eroin ele geçirildiHakkari'de 2018'de 1 ton 300 kilo eroin ele geçirildi

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