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Hakkari'de 2018'de 1 ton 300 kilo eroin ele geçirildi (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 15.01.2019 14:44 | Son Güncelleme

VALİ AKBIYIK: BİR YILDA 2 TON 464 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRDİLDİ Hakkari Valisi İdris Akbıyık, kentte güvenlik güçlerinin 2018 yılı içerisinde yaptıkları başarılı operasyonlar sonucunda,  2 ton 464 kilo 600 gram eroin ve esrar, 59 bin 666 litre akaryakıt ile 546 bin 601 paket gümrük kaçağı sigaranın ele geçirildiğini açıkladı.

VALİ AKBIYIK: BİR YILDA 2 TON 464 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRDİLDİ
Hakkari Valisi İdris Akbıyık, kentte güvenlik güçlerinin 2018 yılı içerisinde yaptıkları başarılı operasyonlar sonucunda, 2 ton 464 kilo 600 gram eroin ve esrar, 59 bin 666 litre akaryakıt ile 546 bin 601 paket gümrük kaçağı sigaranın ele geçirildiğini açıkladı.
Vali Akbıyık, 2018 yılında ele geçirilen eroin miktanının 2017'ye göre 2 kat arttığını, esrar miktarının ise yüzde yüz artış gösterdiğini, uyuşturucu ile mücadelede büyük bir başarı elde eden güvenlik güçlerini tebrik ettiğini belirtti.

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