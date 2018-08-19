Hakkari'de 21 kilogram patlayıcı ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda araziye gizlenmiş 21 kilogram patlayıcının ele geçirildiği bildirildi.

Valilik'ten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, 17 Ağustos'ta Çukurca ilçesi Gündeş köyü Köprülü mevkisi kırsal alanında icra edilen operasyon neticesinde araziye paketler halinde gizlenmiş 21 kilogram TNT (Trinitrotoluen) patlayıcı madde ele geçirildiği vurgulanarak, konuyla ilgili adli tahkikatın devam ettiği kaydedildi.

