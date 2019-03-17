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Hakkari'de 225 yerleşim birimi ulaşıma kapandı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.03.2019 11:41 | Son Güncelleme

HAKKARİ'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 225 yerleşim biriminde ulaşım sağlanamıyor.

Hakkari'de 225 yerleşim birimi ulaşıma kapandı

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA) - HAKKARİ'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 225 yerleşim biriminde ulaşım sağlanamıyor.
Hakkari merkez ve Yüksekova ilçesinde, dün sabah saatlerinde başlayan ve gece boyunca devam eden yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Kentte kar kalınlığı yer yer 30 santimetreye ulaşırken ulaşımda da aksamalar yaşanıyor. Kent merkezi ve Yüksekova ilçesine bağlı 81 köy ve 144 mezra yolunda ulaşım sağlanamazken, İl Özel İdaresi ekipleri, kardan kapanan köy ve mezra yollarını açmak için yoğun bir çalışma başlattı.

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Hakkari'de 225 yerleşim birimi ulaşıma kapandıHakkari'de 225 yerleşim birimi ulaşıma kapandı

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