Hakkari'de 29 kilo 320 gram uyuşturucu ele geçirildi

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA) - HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, yol kontrol noktasında şüphe üzerine durdurulan araçta 28 kilo 280 gram eroin ve 1 kilo 40 gram metamfetamin ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı.

Yüksekova- Van yolu üzerinde polis ekipleri tarafından oluşturulan yol kontrol noktasında, şüpheli görülen bir araç durdurularak arandı. Eğitimli narkotik köpeği 'Pars' ile yapılan aramada, aracın gizli bölmesine yerleştirilmiş 28 kilo 280 gram eroin ve 1 kilo 40 gram metamfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

FOTOĞRAFLI

