HABER

Hakkari'de 3 asker şehit oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 17:44 | Son Güncelleme

Hakkari kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda 3 asker şehit oldu

İçişleri Bakanlığından Hakkari merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda 3 askerin şehit düştüğü bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Hakkari merkez kırsalında devam eden ve 3 teröristin etkisiz hale getirildiği iç güvenlik operasyonunda 1 jandarma teğmen, 1 jandarma astsubay, 1 jandarma uzman çavuş olmak üzere 3 personelin şehit olduğu, 1 jandarma astsubay çavuşun da yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, aileleri ve yakınlarına sabır diliyoruz. Terör örgütlerine yönelik operasyonlarımız kararlılıkla devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

PARTNERHem kaliteli fotoğraf çekiyor, hem fiyatı mest ediyorHem kaliteli fotoğraf çekiyor, hem fiyatı mest ediyor
Tekne balıkçıları, mazot ödülü için yarıştıTekne balıkçıları, mazot ödülü için yarıştı
ABD savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçtiABD savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hakkari'de 3 asker şehit oldu İçişlerin Bakanlığı

En Çok Okunan Haberler

Murat Yıldırım'dan 1 milyonluk soru açıklaması

Murat Yıldırım'dan 1 milyonluk soru açıklaması

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Taksim'de ortalık karıştı! Kadınlı erkekli kavga ettiler

Taksim'de ortalık karıştı! Kadınlı erkekli kavga ettiler

Toyota'dan flaş adım! Yeni marka hayata geçirildi

Toyota'dan flaş adım! Yeni marka hayata geçirildi

7,3 şiddetinde depremle sarsıldı! Ülkede tsunami uyarısı...

7,3 şiddetinde depremle sarsıldı! Ülkede tsunami uyarısı...

Özhaseki'den Memduh Büyükkılıç açıklaması

Özhaseki'den Memduh Büyükkılıç açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Kavanozda saklıyorlar! Gören şoke oluyor: Burada ne işi var?

Kavanozda saklıyorlar! Gören şoke oluyor: Burada ne işi var?

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti!

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pençe-2 Harekatı kapsamında PKK hedefleri 'ATAK' tarafından vuruldu

Bakanlık paylaştı! Hedefler böyle vuruldu

Son dakika! Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz Hafıza Müzesi'ni gezdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz Hafıza Müzesi'ni gezdi

Ümraniye'de şoförlerin sopalı kavgası kamerada

Otobüs karıştı! Birbirlerine girdiler

Giresun'da yolcu minibüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Giresun'da yolcu minibüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

İçişleri Bakanlığı: Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.