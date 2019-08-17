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Hakkari'de 3 bölge 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2019 23:30 | Son Güncelleme

HAKKARİ merkezi ile 3 ilçesindeki bazı alanlar 6 gün süreyle 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi.

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ merkezi ile 3 ilçesindeki bazı alanlar 6 gün süreyle 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi.
Hakkari Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü PKK ile diğer terör örgütlerinin son dönemdeki saldırılarının, kentin sosyal ve ekonomik gelişmesini olumsuz etkilediği belirtildi. Saldırılar sonucu halkın ekonomik ve sosyal faaliyetlerini yürütme ile seyahat etme hakkını kullanmaktan mahrum kaldığı kaydedilen açıklamada, şöyle denildi:
"Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadır. Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla bölgesinde emniyet ve asayişi temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır.Tedbirler kapsamında Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince kent merkezi ile Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçeleri sınırındaki 3 bölge 17 Ağustos 2019 günü saat 00:00:01’den 22 Ağustos saat 23.59.59'a kadar "özel güvenlik bölgesi" ilan edilmiş olup,vatandaşlarımızın yukarıda belirtilen bölgelere izinsiz olarak girmesi yasaklanmıştır."

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