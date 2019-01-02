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Hakkari'de 3 metreyi bulan karla mücadele

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2019 20:06 | Son Güncelleme

Hakkari'de 3 metreyi bulan karla mücadele

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar kalınlığının yer yer 3 metreyi bulduğu yüksek rakımlı köy ve yaylalarda yollar, karla mücadele ekiplerinin özverili çalışmasıyla ulaşıma açılıyor.

İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliğine bağlı ekipler, kentteki yoğun kar yağışının ardından karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, olumsuz hava koşullarının etkili olduğu Kadıköy'ün yüksek rakımlı yaylarına çıkan yollarda yer yer 3 metreyi bulan karları temizleyerek bölgedeki yolları ulaşıma açtı.

Zorlu doğa şartlarına rağmen fedakarca çalışan ekipler, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için gece gündüz görev yapıyor.

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Hakkari kar kış yol Yüksekova Yüksekova Şantiye Şefliği

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