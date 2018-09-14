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Hakkari'de 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 14.09.2018 10:57 | Son Güncelleme

HAKKARİ kırsalında PKK'lı 3 terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ kırsalında PKK'lı 3 terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Merkeze bağlı Kavaklı Köyü Çobandağı mevkiinde bugün saat 10.00 sıralarında insansız hava aracı ile PKK'lı 3 terörist tespit edildi. Bunun üzerine bölgeye hava harekatı düzenlendi. Savaş uçaklarının bombardımanında 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonlarının sürdüğü bildirildi.

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