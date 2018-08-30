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Hakkari'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı - 2

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2018 15:15 | Son Güncelleme

VAN Van, Bitlis' ve Hakkari'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı - 2 (HAKKARİ)

VAN Van, Bitlis' ve Hakkari'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı - 2 (HAKKARİ)

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