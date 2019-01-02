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Hakkari'de 31 bölge 'Özel Güvenlik' bölgesi ilan edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 02.01.2019 16:09 | Son Güncelleme

HAKKARİ merkez ve ilçelerinde 31 bölge, 14 gün süreyle 'özel güvenlik' bölgesi ilan edildi.

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ merkez ve ilçelerinde 31 bölge, 14 gün süreyle 'özel güvenlik' bölgesi ilan edildi.
Hakkari Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü PKK ile diğer terör örgütlerinin son dönemdeki saldırılarının, kentin sosyal ve ekonomik gelişmesini olumsuz etkilediği belirtildi. Saldırılar sonucu halkın ekonomik ve sosyal faaliyetlerini yürütme ile seyahat etme hakkını kullanmaktan mahrum kaldığı kaydedilen açıklamada, "Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla, bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır" denildi.
Hakkari kent merkezi ile Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçeleri sınırlarında 04 Ocak 2019 günü saat 00:00:01'den 18 Ocak 2019 günü saat 23:59:59'a kadar, özel güvenlik bölgesi ilan edilen askeri yasak bölgeler şöyle:
"Mehendi Bölgesi, Sipendere Bölgesi, Küçe Tepe- Meydan Tepe- Yayla Tepe- 2792 Rakımlı Tepe- Müzgikaya Tepe Bölgesi, Beyaz Yayla- Bala Yayla- Arsen Kapısı- Eski Kırıkdağ Bölgesi, Otluca Kışlası Bölgesi, Bas Tepe Bölgesi, Keşe Tepe Özel Güvenlik Bölgesi, Erdağı Dikenli Bölgesi, Kilile Tepe Bölgesi, Cernil Tepe Bölgesi, Ganizark Mevkii, Bulhari Tepe Bölgesi, Busindi Dağı Bölgesi, Meskan Tepe Bölgesi, Kavaklı Bölgesi, Meydan Belek Yaylası- Zeynep Tepe Bölgesi, Ganizark Tepe-Sakar Dağ Bölgesi, Kovan Tepe-Arsan Dağı Bölgesi, Katran-Kelle Tepe Bölgesi, Geçimli Köyü Bölgesi, Ceylanlı Köyü Bölgesi, Fak Tepe Bölgesi, Köprülü-Başçoban Bölgesi, Solan Tepe-Geşgelin Tepe-Düge Tepe-Perihan Tepe Bölgesi, Geçit Tepe-Karacadağı-Derindere Tepe-Sınırtepe-Cep Sırtları Bölgesi, Zirve Deresi-Sarı Tepe Batısı-Dana Sırtları-Kamber Sırtları- Beyaş Taş- Aslankaraş Bölgesi, Zeyvadireş Dere, Sersül Mevkii ve Nisan Mevkii Bölgesi, Kilisi Sırtı, Nergis Pınarı Mevkii ve 2013 Rakımlı Tepe Bölgesi, Süngü Tepe Üs Bölgesi."

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