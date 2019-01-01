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Hakkari'de 322 köy ve mezra yolu kardan kapandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 11:09 | Son Güncelleme

HAKKARİ'de iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı 322 köy ve mezranın yolu ulaşıma kapandı.

Hakkari'de 322 köy ve mezra yolu kardan kapandı

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'de iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı 322 köy ve mezranın yolu ulaşıma kapandı.
Kentte iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle Hakkari merkeze bağlı 21 köy, 44 mezra, Yüksekova ilçesinde 60 köy, 77 mezra, Çukurca ilçesinde 6 köy, 13 mezra, Şemdinli ilçesinde ise 20 köy ve 81 mezra yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan köy ve mezra yollarını açmak için çalışma başlattı.

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