Hakkari'de 396 av tüfeği ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynağına yönelik operasyonda 396 av tüfeği ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Yüksekova ilçesine bağlı Akpınar köyü Duranlar mezrası Goligri mevkisinde dün gerçekleştirilen arama tarama çalışmalarında 396 av tüfeği bulundu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

