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Hakkari'de 4 patlayıcı düzeneği bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 19:08 | Son Güncelleme

Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 4 patlayıcı düzeneği ve RPG-7 silahı ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda patlayıcı düzenekleri ve silah ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 34. Hudut Tugay ve İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Şemdinli ilçesi İncesu mevkisindeki kırsal alanda dün arama tarama gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Faaliyet neticesinde 4 el yapımı patlayıcı düzeneği,
2 depo (sığınak), RPG-7 silahı ve muhtelif yaşam malzemeleri ele geçirildi. Ele geçirilen patlayıcı maddeler usulüne uygun olarak imha edilmiş olup konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

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eyp Hakkari mühimmat patlayıcı Şemdinli terör örgütü pkk

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