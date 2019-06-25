HABER

Hakkari’de 4 terörist etkisiz hale getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 25.06.2019 11:54 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Yüksekova ile Şemdinli ilçesinde icra edilen operasyonlar neticesinde 2’si kadın olmak üzere toplam 4 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.

Hakkari’nin Yüksekova ile Şemdinli ilçesinde icra edilen operasyonlar neticesinde 2’si kadın olmak üzere toplam 4 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “25 Haziran 2019 günü ilimiz Yüksekova ilçesine bağlı Çobanpınar, Onbaşılar, Yediveren ve Pirinin ile Şemdinli ilçesine bağlı Tuğlu bölgelerinde icra edilen operasyonlar neticesinde 2’si kadın olmak üzere toplam 4 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

Erkekler de bakım yapar!Erkekler de bakım yapar!
Otomobilin çarptığı Halil, yaşamını yitirdiOtomobilin çarptığı Halil, yaşamını yitirdi
Karadeniz'de örgütün şifreli telsiz görüşmeleri deşifre edildiKaradeniz'de örgütün şifreli telsiz görüşmeleri deşifre edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Taciz şüphelisinden pes dedirten sözler: Kız bakınca bana ilgi duyduğunu sandım

Taciz şüphelisinden pes dedirten sözler: Kız bakınca...

Trafikte şoke eden görüntü! Aracını kalabalığın arasına sürdü

Trafikte şoke eden görüntü!

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Haliç'ten ceset çıktı

Haliç'ten ceset çıktı

Güvercin elektrik teline takılınca buğday tarlası kül oldu

Tele takıldı, tarla kül oldu

Öykü Arin'le ilgili yeni gelişme! Doktorlar sevindiren haberi verdi

Öykü Arin'le ilgili yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.