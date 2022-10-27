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  4. Hakkari'de 47 kilo 400 gram uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari'de 47 kilo 400 gram uyuşturucu ele geçirildi

27.10.2022 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari'de 47 kilo 400 gram uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari'de 47 kilo 400 gram uyuşturucu ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir araçta 42 kilo 600 gram esrar ve 4 kilo 800 gram afyon sakızı ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, ilçedeki uygulama noktasında durdurdukları araçta arama yapan görevliler, 42 kilo 600 gram takoz esrar ve 4 kilo 800 gram afyon sakızı ele geçirdi.

Sürücü hakkında adli soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
esrar Hakkari Yüksekova

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