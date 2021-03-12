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Hakkari’de 482 kilo eroin ve 65 kilo metamfetamin ele geçirildi

12.03.2021 10:39 | Son Güncelleme:
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Hakkari’de 482 kilo eroin ve 65 kilo metamfetamin ele geçirildi

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, İran sınırındaki Yüksekova ilçesinin Dilektaşı ve Akpınar köyleri kırsal alanında yapılan operasyonlarda 482 kilo eroin ve 65 kilo metamfetamin ele geçirildiğini söyledi.Makamında basın mensuplarına açıklamada bulunan Vali İdris Akbıyık, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti’ suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 10-11 Mart 2021 günü Yüksekova ilçesi Dilektaşı ve Akpınar köyleri kırsal alanında operasyon yapıldığını belirtti.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, İran sınırındaki Yüksekova ilçesinin Dilektaşı ve Akpınar köyleri kırsal alanında yapılan operasyonlarda 482 kilo eroin ve 65 kilo metamfetamin ele geçirildiğini söyledi.
Makamında basın mensuplarına açıklamada bulunan Vali İdris Akbıyık, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti’ suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 10-11 Mart 2021 günü Yüksekova ilçesi Dilektaşı ve Akpınar köyleri kırsal alanında operasyon yapıldığını belirtti. Vali Akbıyık, “482 kilo eroin ve 65 kilo metamfetamin ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir” dedi.
2020-2021 yılında polis ve jandarma tarafından yapılan başarılı operasyonlar sonucu ele geçirilen uyuşturucu ile ilgili bilgi veren Vali Akbıyık, “2020 yılında 2 ton 131 kilo 531 gram eroin, 523 kilo 90 gram esrar, 229 kilo 222 gram metamfatimin, 5 bin litre 368 litre asit anhidrit, 2021 yılında ise 1 ton 381 kilo 737 gram eroin, 22 kilo 81 gram esrar, 93 kilo 7 gram metamfetamin, 10 kilo kokain ve 3 bin 772 litre asit anhidrit ele geçirilmiştir” ifadelerini kullandı.

Hakkari’de 482 kilo eroin ve 65 kilo metamfetamin ele geçirildi

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