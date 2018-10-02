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Hakkari'de 5 bin 307 kurusıkı tabanca ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 02.10.2018 14:16 | Son Güncelleme

HAKKARİ'de polisin yaptığı yol kontrollerinde 5 bin 307 kurusıkı tabanca ile yüklü miktarda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Hakkari'de 5 bin 307 kurusıkı tabanca ele geçirildi

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'de polisin yaptığı yol kontrollerinde 5 bin 307 kurusıkı tabanca ile yüklü miktarda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla 24 Eylül- 01 Ekim tarihleri arasında yaptığı yol uygulamasında yüklü miktarda gümrük kaçağı malzeme ele geçirdi. 5 bin 307 kurusıkı tabanca ile 3 bin 460 paket sigara, 96 kilo çay, 176 litre akaryakıt ve 9 bin 980 kilo gümrük kaçağı gıda malzemesine el kondu.
Kaçak malzemelerle ilgili 8 kişi hakkında işlem yapılırken, kurusıkı tabancalarla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden birinin tutuklandığı, diğer 2 kişinin ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığı bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Hakkari'de 5 bin 307 kurusıkı tabanca ele geçirildi

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