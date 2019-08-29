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Hakkari'de 5 bölge özel güvenlik bölgesi ilan edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 29.08.2019 18:10 | Son Güncelleme

HAKKARİ Valiliği, Hakkari merkez, Çukurca, Şemdinli,Yüksekova ve Derecik İlçeleri sınırlarında bulunan 5 bölgenin özel güvenlik bölgesi ilan edildiğini, giriş ve çıkışlara kapatıldığını duyurdu.

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ Valiliği, Hakkari merkez, Çukurca, Şemdinli,Yüksekova ve Derecik İlçeleri sınırlarında bulunan 5 bölgenin özel güvenlik bölgesi ilan edildiğini, giriş ve çıkışlara kapatıldığını duyurdu.
Valilik açıklamasında, şöyle denildi:
"İlimiz sınırları içinde faaliyet gösteren bölücü terör örgütü ve diğer terör örgütlerinin son zamanlarda yapmış oldukları terör ve yıldırma eylemleri, İlimizin sosyal ve ekonomik gelişmesini de olumsuz etkilemeye başlamıştır. Bu eylemler neticesinde vatandaşlarımız; ekonomik, sosyal faaliyetlerini yürütme ve seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kalmıştır. Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadırlar. Valilik Makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, Devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla; bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır.Bu tedbirler kapsamında, 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun 32/A maddesi gereğince İlimiz Merkez, Çukurca, Şemdinli,Yüksekova ve Derecik İlçeleri sınırlarında bulunan (5) bölge 30.08.2019 günü saat 00:00:01’den 13.09.2019 günü saat 23:59:59’a kadar, 'Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edilmiş olup, vatandaşlarımızın yukarıda belirtilen bölgelere izinsiz olarak girmesi yasaklanmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

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