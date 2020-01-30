HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hakkari'de 55 kilo 432 gram eroin ele geçirildi

Hakkari'de 55 kilo 432 gram eroin ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 18:31 | Son Güncelleme

Hakkari'de 55 kilo 432 gram eroin ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bir aracın yan döşemelerine gizlenmiş 55 kilo 432,55 gram eroin bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, batı illerine uyuşturucu sevkıyatı yapılacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda iki gün önce Şemdinli uygulama noktasında durdurulan bir araçta, narkotik köpeği "Pars" eşliğinde yapılan aramada aracın yan döşemelerine zulalanmış 107 paket içinde 55 kilo 432,55 gram eroin ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli hakkında, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde nakletmek" suçlarından işlem başlatıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ceviz suyunun mucizesiCeviz suyunun mucizesi
PARTNER Ünlü sunucudan olay yaratan paylaşım! Beğeni yağdı Ünlü sunucudan olay yaratan paylaşım! Beğeni yağdı
203 numaralı odada tecavüz! 'Çığlığını duydum'203 numaralı odada tecavüz! 'Çığlığını duydum'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hakkari operasyon Şemdinli uyuşturucu

En Çok Okunan Haberler

Akdeniz'de deprem!

Akdeniz'de deprem!

Tuba Büyüküstün'ün hamam sahnesi olay oldu

Tuba Büyüküstün'ün hamam sahnesi olay oldu

Canlı yayını terk etti: Biz buraya ayar yemeye gelmiyoruz

Canlı yayını terk etti: Biz buraya ayar yemeye gelmiyoruz

Tuvalette dehşet! 'İlişkimizi kocana söyleyeceğim' deyince...

Tuvalette dehşet! 'İlişkimizi kocana söyleyeceğim' deyince...

Alişan'dan Nusret itirafı! Hayatının teklifini reddetmiş

Alişan'dan Nusret itirafı! Hayatının teklifini reddetmiş

Ekrem İmamoğlu’ndan tatil eleştirilerine yanıt

Ekrem İmamoğlu’ndan tatil eleştirilerine yanıt

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Tuvalette dehşet! 'İlişkimizi kocana söyleyeceğim' deyince...

Tuvalette dehşet! 'İlişkimizi kocana söyleyeceğim' deyince...

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüsü açıklaması!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüsü açıklaması!

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mersin’de feci olay! Denize düşen aracının içinde can verdi!

Denize düşen aracının içinde can verdi! Feci olay

Yunanistan Başkonsolosluğu'na akın ettiler: Azı dişlerini gösterenlerin dişlerini çekeriz

Yunanistan Başkonsolosluğu'na akın ettiler!

İmamoğlu, meclisten geçen yeşil alan ve toplanma alanı kararlarını mahkemeye taşıdı

İmamoğlu, İBB'ye dava açtı!

28 ayrı suçtan aranıyordu! Cezaevi firarisi evinde yakalandı

28 ayrı suçtan aranıyordu! Evinde yakalandı

Haber Global'de deprem! Genel Yayın Yönetmeni Erdoğan Aktaş istifa etti!

Haber Global'de deprem! Erdoğan Aktaş istifa etti

İslamiyeti anlatmak için İngiltere'den Mekke'ye yürüyor

İslamiyeti anlatmak için İngiltere'den Mekke'ye yürüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.